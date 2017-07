HOY EN EL TALLER DE ARTECON

Será su segunda vez en la ciudad. Después de unos años, hoy volverá a presentarse en Bolívar Fulanas Trío, en este caso en la sala El Taller de Artecon, desde las 21.30.

Fulanas está integrado por Silvina Cañoni en percusión, melódica, verdulera, guitarra y voz; Cecilia Picaroni en guitarra, charango, percusión y voz; Rosario Palma en piano, acordeón, percusión y voz. Abordan la música popular latinoamericana con la impronta de un trabajo constante de más de una década y media.

En diálogo con este medio, Cecilia Picaroni aseguró que llegan a Bolívar “con mucho entusiasmo. Siempre es una alegría ir a las ciudades de la provincia de Buenos Aires (las tres son del interior provincial), llevar nuestra música, la que venimos haciendo desde hace tanto tiempo, con la convicción respecto del repertorio que elegimos que es la música latinoamericana”.

Esos repertorios hablan de una América latina, con tantísimo valores y cosas que identifican y que comparten quienes la habitan. Recuperan autores a quienes eligen por la forma en que reflejan las costumbres y los valores muy arraigadas en la denominada Patria Grande.

Al respecto, Cecilia señala que “hay una enorme mezcla de autores, hay músicas ancestrales, otras de autores que ya no viven pero que nos han dejado un legado importantísimo, como Violeta Parra, Víctor Jara… y también mucho de músicos contemporáneos como Fernando Cabrera, en fin, muchos músicos no tan conocidos como Nora Benaglia y otros, que trascienden dentro de un circulo como Sara Mamani, que es prestigiosa, pero no masiva”.

En cuanto a los ritmos, que en América latina son muy ricos y diversos, Fulanas trío interpreta desde una marcha camión (Uruguay), un huayno (norte de Argentina), cantos ancestrales recopilados por el Cuchi Leguizamón o un buyerengue (Colombia), una rumba cubana, entre tantos.

No presentan composiciones propias, “un poco por elección”. Si bien Cecilia no descarta que en algún momento se lo propongan, en estos momentos toman otros autores “con esta voz viva de América; esa es la propuesta”, remarca.

El último disco del trío es Zanja del Mar, publicado en 2015. En la presentación de esta noche harán temas de ese trabajo y también de otros anteriores, con los que se sienten muy identificadas. También aportarán canciones que no están grabadas en ningún disco, con arreglos nuevitos.

¿Cómo ves la actualidad de la música popular latinoamericana?

-Creo que desde hace unos años, podemos decir que es floreciente. No solamente desde los músicos que tomamos repertorios, hay grupos que están haciendo cumbia colombiana, otros que hacen repertorios más estrechos, otros que hacen, como nosotras, un repertorio más amplio. También desde el público hay una recepción muy linda de este tipo de música. Eso está bueno, porque se va retroalimentando. Hay muchos temas viejos que se retoman… creo que estamos en un lindo momento, en los músicos y en los oídos de las gentes.

Cuando Fulanas comenzó a hacer sus presentaciones, en el año 2001, no había tantas formaciones musicales exclusivamente integradas por mujeres. Ahora, esa característica es cada vez más frecuente. Sobre todo en lo relativo a asumir los instrumentos; sí había más cantantes.

“En nuestro caso –dice Cecilia- no nos propusimos hacer un grupo de mujeres, sino que confluimos tres personas, con una convicción muy fuerte en el repertorio, coincidíamos mucho en esa búsqueda. Casualmente fuimos tres mujeres pero no fue una propuesta de ´vamos a hacer un grupo de mujeres´. Ahora en La Plata, por ejemplo, sí se da el hecho que cada vez hay más mujeres haciendo otros roles y viene muy fuerte. Está más abierto el panorama”.

Cecilia, Silvina y Rosario, se han presentado en Chile,en Colombia, entre tantos lugares. “La búsqueda nuestra siempre ha sido llevar esta música a diferentes lugares del país. Nos interesa mucho el intercambio plural y diverso de distintos lugares, estar permanentemente en movimiento. Por momentos el terreno está más apto (desde lo económico) y en otros está más áspero, pero con esos altibajos estamos siempre con energía y mucha fuerza en esta búsqueda de seguir armando repertorios y de seguir andando con ganas.

En los proyectos de Fulanas Trío, está hacer un nuevo disco, mientras tanto difunden el video de Zanja del Mar, realizado con una estética muy cuidada, con producción de cámaras a cargo de un cineasta que les permitió sentir satisfacción por ese material audiovisual.

La presentación de esta noche en Artecon, se puede llevar a cabo “gracias al esfuerzo de la gente de Artecon y de la Dirección de Cultura de la municipalidad”, según se encargó de aclarar y de paso agradecer, Cecilia Picaroni.

